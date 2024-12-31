Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        44
        Fenerbahçe
        FB
        36
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        ikas Eyüpspor
        EYP
        27
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Rams Başakşehir
        İBFK
        23
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Kasımpaşa
        KSM
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        18
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Motor Sporları Diğer Toprak Razgatlıoğlu: Dünya şampiyonluğu için çok fazla çalıştık - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu: Dünya şampiyonluğu için çok fazla çalıştık

        2024 Dünya Superbike Dünya şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, "2025 yılında da dünya Şampiyonluğunu elde edersek benim için çok güzel bir şey olacak. Herkesin istediği bir yıl olur inşallah" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:32 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dünya şampiyonluğu için çok fazla çalıştık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu olduktan sonra memleketi Alanya'ya geldi. Dünya şampiyonu olarak adını duyuran Razgatlıoğlu, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Özçelik, simgesel olarak şehrin anahtarını ve dünya basınında gündem olan motosikletin üzerinde çekilen anlamlı fotoğrafı tablo olarak kendisine takdim etti.

        TOPRAK RAZGATLIOĞLU: TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK İNANILMAZ BİR DUYGU

        Alanya'da olmaktan gurur duyduğunu ve yeni yılda beklentilerini ifade eden Toprak Razgatlıoğlu "Güzel bir yıl geçirdim. Dünya şampiyonluğunu tekrar elde ettik. Zorlu bir yıldı. Dünya şampiyonluğu için çok fazla çalıştık. İstiklal Marşını okutmak, Türk bayrağını dalgalandırmak inanılmaz bir duygu. O yüzden çok mutluyum. 2025 herkes için mutlu sağlıklı ve hayallerine ulaştığı bir yıl olur inşallah. Gerçekten sporcuların büyük hayali var. Sezona büyük hayallerle başlıyorlar. O yüzden istedikleri yolda yürürler ve hayallerine ulaşırlar. Başkanıma teşekkür ediyorum. Önemli ve özel bir hediye verdiler. Çok mutluyum, doğup büyüdüğüm şehrin bana sahip çıkması inanılmaz bir duygu. Bana verilen önemli hediyeyi her zaman koruyacağımı ve en iyi yerde sergileyeceğime söz veriyorum. İnşallah 2025 yılında da dünya şampiyonluğunu elde edersek benim için çok güzel bir şey olacak. Herkesin istediği bir yıl olur inşallah" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Bodrumspor başkanı iş insanının villası soyuldu!
        Bodrumspor başkanı iş insanının villası soyuldu!
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!
        104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!
        ABD İsrail için 22 milyar doları aşkın para harcadı
        ABD İsrail için 22 milyar doları aşkın para harcadı
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        2024'te milyarderler rekor kırdı, zirvede kimler var?
        2024'te milyarderler rekor kırdı, zirvede kimler var?
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Habertürk Anasayfa