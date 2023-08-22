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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toprak Mahsulleri Ofisi 2023 mısır alım fiyatını açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Toprak Mahsulleri Ofisi 2023 mısır alım fiyatını açıkladı

        Toprak Mahsulleri Ofisi: 2023 sezonu mısır alım fiyatı ton başına 6 bin TL olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 18:05 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:30
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        TMO mısır alım fiyatını açıkladı
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        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, 2023 sezonu mısır alım fiyatı ton başına 6 bin lira olarak belirlendiği bildirildi.

        TMO'nun, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, mısır alımlarının başlamasına ilişkin paylaşım yapıldı.

        Mısır hasadının, ağustosun ilk haftasında Adana ve Hatay'da lokal olarak başladığı ve ülke genelinde de bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 8 seviyelerine ulaştığı belirtilen açıklamada, hasat başlangıcından bugüne kadar piyasaların yakından izlendiği ve piyasaların seyrine göre TMO politikalarının oluşturulduğu ifade edildi.

        2023 yılı mısır üretiminin, 8,5 milyon ton olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "TMO mısır alım fiyatı, ton başına 6 bin lira olarak belirlenmiştir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır. TMO, Türkiye genelinde bulunan iş yerlerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda mısır alım faaliyeti gösterecektir. Ofis ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri, www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabileceklerdir."

        TMO'nun, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edeceğine değinilen açıklamada, randevuların yarından 23 Ağustos saat 10.00'dan itibaren alınabileceği ve alımlara TMO işyerlerinde 24 Ağustos'tan itibaren, lisanslı depolar üzerinden ise yine randevulu olarak 28 Ağustos'tan itibaren başlanacağı bildirildi.

        Ofis iş yerlerinde, pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacağı belirtilen açıklamada, ürün bedeli ödemelerinin, ürün teslimatının (TMO ve ELÜS) ardından 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #TMO
        #mısır alım fiyatı
        #haberler
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