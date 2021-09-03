AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Yamaç köyü Derun Tepe bölgesinde "Eren-4 Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık" operasyonu düzenlendi.

AA'nın haberine göre bu kapsamda dün, toprağa gömülü vaziyette terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 49 su borusundan hazırlanmış el yapımı patlayıcı ve 4'lü pil bloğu ele geçirildi.