Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Toplu ulaşımdaki ilk RES'te yeni gelişme | Son dakika haberleri

        Türkiye'nin toplu ulaşımdaki ilk Rüzgâr Enerji Santrali projesinde yeni gelişme

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilecek olan Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk "Rüzgâr Enerji Santrali (RES)" projesinin dev türbinleri kente gelmeye başladı. Santralin hafta sonu itibarıyla kurulan ilk türbinin montajının tamamlanması planlanıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Yalnızca enerji üretimini değil, çevre dostu ulaşım sistemlerinin de Kayseri'ye kazandırılmasını sağlayacağız. Kayseri'nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla başlatılan bu projemizde, rüzgâr enerjisinin toplu ulaşımda kullanılmasını hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 17:54 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toplu ulaşımdaki ilk RES'te yeni gelişme
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri, Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkan 80 araçlık dev türbin sevkiyatının parçaları Kayseri'ye ulaşmaya devam ediyor. Türkiye'nin enerji geleceği için önemli bir adım olan bu projede, dev türbin parçaları kente getirilirken, montaj işlemleri de hızla devam ediyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Proje çerçevesinde 'Nasel' adı verilen jeneratör kutusu kente ulaştı. Nasel, rüzgâr türbinlerinin elektrik üretiminde en önemli parçalarından biri olarak, jeneratör, şaft ve kontrol ekipmanlarını barındırıyor. Hafta sonu itibarıyla kurulan ilk türbinin montajını tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

        REKLAM

        Proje tamamlandığında türbinlerin en büyük parçasının 81.5 metre uzunluğunda ve 155 ton ağırlığında olacağını kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Bu parçaların montajı sonucu, türbinler toplamda 194.5 metreye kadar yükselerek, 65 katlı bir binaya eşdeğer bir yükseklik kazanacak” diye konuştu.

        Projenin Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kaynaklarının tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılmasına ilişkin genelge doğrultusunda yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Yalnızca enerji üretimini değil, çevre dostu ulaşım sistemlerinin de Kayseri'ye kazandırılmasını sağlayacağız. Kayseri'nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla başlatılan bu projemizde, rüzgâr enerjisinin toplu ulaşımda kullanılmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

        Başkan Büyükkılıç, bu dev yatırımın, Kayseri'yi çevre dostu ve yenilenebilir enerji projeleriyle öne çıkan bir şehir yapma hedefine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Kayseri olarak, çevreye duyarlı enerji çözümleri ile geleceği şekillendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

        Başkan Büyükkılıç, projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin ulaşım alanında enerji tüketiminde önemli bir tasarruf sağlanacağını ve çevreye duyarlı ulaşım sistemlerinin hızla yaygınlaşacağını da sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kayseri haberleri
        #toplu ulaşım
        #res
        #rüzgar enerji santrali
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Evli çiftin öldüğü dehşette kan donduran şüphe!
        Evli çiftin öldüğü dehşette kan donduran şüphe!
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        İspanya'daki cinayeti Google Maps görüntüsü çözdü
        İspanya'daki cinayeti Google Maps görüntüsü çözdü
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Maganda, genel cerrahı kolundan bıçakladı!
        Maganda, genel cerrahı kolundan bıçakladı!
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Mikroplastik tehdidi! Kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına yol açabilir
        Mikroplastik tehdidi! Kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına yol açabilir
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Putin Esad ile görüştü mü?
        Putin Esad ile görüştü mü?
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Habertürk Anasayfa