Kullanıcı sayısını gittikçe artıran araç paylaşım şirketleri, otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin ilerlemesi ile etki alanlarını her geçen gün daha da genişletiyor.

Geçmişi henüz 10 yılı bulan söz konusu şirketlerden Uber ve Lyft'in halka arzlarının toplamda 84 milyar doları bulması ise bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Yapılan araştırmalarda, önümüzdeki yıllarda söz konusu alanda rekabetin daha da artacağı öngörülürken, pazardaki oyuncu sayısının artmasına bağlı olarak da taksi uygulamalarının fiyatlarında önemli düşüşler yaşanacağı kaydediliyor.

UBS'in yayınladığı rapora göre, araç paylaşım şirketlerinin sürücüsüz araçlara geçmesi 2030 yılına kadar pazarı daha da büyütecek. Öyle ki, pazarın büyüklüğünün önümüzdeki 10 yıl içinde 2 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

TOPLU TAŞIMA İLE REKABET ARTACAK

Konuya dair yapılan projeksiyonlarda, taşımacılık uygulamalarının fiyatlarının düşecek olmasının, söz konusu uygulamalar ile toplu taşıma araçları arasındaki rekabeti de alevlendireceği üzerinde duruluyor.

Bu durumun UBS raporuna, "Araç paylaşım şirketlerinin yolcularına sunduğu fiyatlar yüzde 80 kadar düşerek metro biletinden daha ucuz hale gelecek" şeklinde yansıdığı görülüyor.

Bu noktada, söz konusu şirketlerin sunacağı ücretlerin toplu taşıma fiyatlarının altına inecek olmasının, belediyeler için önemli gelir kaybı yaratma ihtimali bulunduğunu belirtmekte fayda var.

Raporda, araç paylaşım şirketlerinin müşterilerine sunduğu fiyatlar düşse bile kârlılık oranlarının yüzde 30'un üzerinde olacağı tahminine yer verilmesinin ise, günümüzde büyük kayıplar yaşayarak kâr açıklayamayan Uber ve Lyft için umut verici olduğu söylenebilir.