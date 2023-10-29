Toplu taşıma bugün ücretsiz mi? Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 81 ilde çeşitli etkinlikler ve kutlamalar düzenleniyor. Etkinlikler nedeniyle yollar da trafiğe kapatılırken toplu taşımada yoğunluk yaşanıyor. Bu doğrultuda, en çok merak edilen sorulardan birisi de "29 Ekim'de bugün toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu olarak öne çıkıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray gibi toplu taşıma araçlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmenin ardından "İstanbul, Ankara İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda otobüs, metro, marmaray, metrobüs ve tramvay bedava mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma tarifesine ilişkin detaylar...