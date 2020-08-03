Türk Metal Sendikası, üyelerinin yaşam koşullarıyla ilgili kanaat, şikayet ve memnuniyetlerini ölçmek için anket yaptırdı. Ankette, geçen yıl 10 üzerinden 6,7 olan sendikaya güven oranı, ocak ayında imzalanan 2019-2021 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin ardından 8,5'e yükseldi.
200 bine yakın üyesiyle metal iş kolunun en büyük işçi sendikası olan Türk Metal, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi yaptırdığı anketlerle üyelerinin öneri, talep ve sorunlarını belirliyor, bunları sözleşme masasına taşıyor, sözleşmenin imzalanmasının ardından da üyelerinin memnuniyetini ölçüyor.
Sendika, bu kapsamda bir araştırma şirketine 9 bin 512 üyenin katıldığı bilgisayar destekli yüz yüze anket (CAPI) yöntemiyle çalışma yaptırdı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üretime devam eden işletmelerde 8-18 Haziran, üretime devam etmeyen işletmelerde ise 29 Haziran'da 27 farklı işletmedeki üyelerin katılımıyla yapılan ankette, üyelerin kendileri ve ailelerinin yaşam koşullarıyla ilgili kanaat, memnuniyet, sorun ve şikayetleri ölçüldü.
ÜYELERİN YAKLAŞIK YÜZDE 85'İ ÜCRET ZAMMINDAN MEMNUN
Ankette katılanlara, 2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'ndeki ilk 6 ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50'yi bulan ücret zamlarındaki memnuniyetleri soruldu. Bu soruya, katılımcıların yüzde 46,6'sı "pekiyi", yüzde 38,2'si "iyi", yüzde 12,1'i "orta", yüzde 2'si "zayıf", yüzde 0,7'si "çok zayıf", yüzde 0,4 ise "cevap yok" dedi.
Toplu sözleşme açısında sendikanın başarısının sorulması üzerine, katılımcıların yüzde 58,1'i "pekiyi", yüzde 29,5'i "iyi", yüzde 8,8'i "orta", yüzde 2,3'ü "zayıf", yüzde 1,1'i "çok zayıf", yüzde 0,2'si ise "fikrim yok" cevabını verdi.
Ankette, geçen yıl 10 üzerinden 6,7 olan sendikaya güven oranı da ocak ayında imzalanan 2019-2021 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin ardından 8,5 yükseldi.
SENDİKA, İŞÇİ HAKLARI VE SÖZLEŞMEDE BAŞARILI BULUNUYOR
Katılımcılara, sendikanım en başarılı olduğu alanın sorulması üzerine, yüzde 25,1 ile "işçi hakları" ilk sırada geldi. Bu cevabı, yüzde 24,9 ile sözleşme/toplu iş sözleşmesi, yüzde 11,2 ile sosyal haklar, yüzde 9,9 ile ücretler, yüzde 9,9 ile sağlık ve hayat sigortası, yüzde 5,6 ile örgütlenme, yüzde 3,1 ile sosyal faaliyetler/sosyal tesisler ve yüzde 10,3 ile diğer alanlar yanıtları izledi.
Katılımcılara, yaşam koşullarından memnuniyet düzeyine ilişkin sorular da yönetildi. "Diğer iş kollarında çalışanlara kıyasla daha iyi imkanlara sahip misiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 46'sı "pekiyi", yüzde 37,3'ü "iyi", yüzde 12,5'i "orta", yüzde 2,5'i "zayıf", yüzde 1'i "çok zayıf" yanıtını verirken, yüzde 0,3'ü cevap vermemeyi tercih etti.
"ÜYELERİMİZİ MUTLU EDECEK İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, anket sonuçlarıyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, üyelerinin görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu belirterek bu konuda sağlıklı sonuç almak için şube ve temsilciliklerin çalışmalarının yanında anket yöntemini de başvurduklarını söyledi.
MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde de anket yaptırarak sözleşme taleplerini üyelerinin istekleri doğrultusunda şekillendirdiklerini belirten Kavlak, şöyle konuştu:
"Türk Metal, yurdun dört bir yanındaki toplam 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en güçlü ve en aktif sendikası. 200 bin üyemizim her biri bizim için çok değerli. Bunun içinde üye odaklı sendikacılık anlayışıyla tüm üyelerimizin kanaat, öneri ve sorunlarına eğiliyoruz. Yol haritamızı ve kapasitemizi onların geri dönüşleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Son yapılan ankette sendikaya güven oranının 10 üzerinden 6,7'den 8,5 yükselmesi bizi memnun etmekle birlikte, bu sonucu sendika yönetimi olarak başarı olarak görmüyoruz. Amacımız, tüm üyelerimizin sendikasına güvendiği, imzaladığımız sözleşmeden memnun kaldığı ve Türk Metal Sendikalı olmaktan gurur duyduğu sonuçlara ulaşmak."
Kavlak, Türk Metal Sendikası'nın Türkiye'de ilklerin sendikası olduğunu belirterek "Üyeleri için ilk misafirhane ve sosyal tesisleri hizmete açan, üyelerini yurt dışına ilk gönderen, üyelerinin üniversiteli çocukları için ilk öğrenci yurtları yapan sendikayız. Kaynaklarını üyeleri için kullanan bir sendika olarak, üyelerimizi mutlu edecek ilklere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!