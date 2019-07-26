Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 tarihleri arasında yaptırılan Topkapı Sarayı, 19. Yüzyıla kadar Osmanlı padişahların resmî ikametgâhı oldu. Yıllardır müze olarak hizmet veren ve salı günleri kapalı olan Topkapı Sarayı'nın 4 Avlusu'ndan 1. Avlusu'nda yer alan Aya İrini Müzesi yanındaki Dış Karakol Binası önündeki düzenleme tartışma konusu oldu. Karakol restoran olarak bilinen ve son iki yıldır Emirgan Sütiş tarafından işletilen bina önündeki çalışma, sosyal medyada da son günlerde tartışılıyor.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, restoranın kullanım alanının genişletilmesi için yürütülen inşaat çalışması ile yeşil alanın işgal edildiği yönündeki iddialara ilişkin fotoğraflar geniş yankı buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da bahçede yürütülen düzenleme nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer aldı. İddia edilen genişleme çalışmasıyla tarihi mekânın kimliğini kaybedeceğini endişeleri dile getirildi. Peki alanda ne oluyor ve ne bundan sonra ne olacak? İşte Koruma Kurulu, işletmeci firma ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın, söz konusu alanda yapılan çalışmayı ilişkin açıklamaları...

'GENİŞLETME KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİLDİR'

Çim kaplı alanın üzerinin ahşapla kapatılarak genişletildiği iddialarıyla ilgili olarak Emirgan Sütiş Genel Müdürü Kürşat Karakullukçu, şunları söyledi: "Öncelikle her şey Koruma Kurulu’nun izni ile yapılmıştır. Bahçede kullandığımız alanı genişlettiğimiz kesinlik doğru değildir. Bizden önceki işletmeci karakol binasına bitişik bahçe alanını kullanıyordu. Buraya birçok tente konulmuştu. Ancak bu tenteler tarihi karakol yapısını gölgeliyor diye uygun bulunmadı. Biz burasını iki yıl önce kiraladık. Bir yıl önce de bahçe kullanımı ile ilgili Koruma Kurulu’na yaptığımız müracaat vardı. Kurul bizim isteğimizi kabul etmedi. Ancak, bahçedeki kullanım alanının ötelenebilmesine izin verdi. Bizim yaptığımız da bu. Kullanılan bahçe alanını öteledik. Bütün olay budur. Kaçak yapılmış bir şey kesinlikle yoktur.”"

COŞKUN YILMAZ: BU UYGULAMA GEÇİCİ, KALDIRILACAK

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Topkapı Sarayı Dış Karakol Binası önünde yapılan düzenleme çalışmasındaki amacın namazgah, sarnıç ve karakol binasını görünür kılmak olduğunu belirterek, "Zemine herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Bu düzenleme ile 330 metrekare olan mevcut dek döşeme 308 metrekareye düşürülecek ve başta kapalı tenteler olmak üzere görüntü kirliliği oluşturan unsurlar ortadan kaldırılacaktır. Proje İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu uygulama geçici olup 'Topkapı Sarayı Birinci Avlu Çevre Düzenleme Projesi' uygulanırken kaldırılacaktır" dedi.

KORUMA BÖLGE KURULU'NUN KARARI

İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11 Mayıs 2019 tarihli kararının sonuç bölümünde özetle şöyle denildi: "Topkapı Sarayı Müzesi 1. Avlusu'nda bulunan eski Dış Karakol Binası önündeki ahşap platformun büyütülerek yenilenmesi ve etrafına hareketli, cam rüzgar kesici korkuluk yapılması önerisini içeren projenin; yeşil alanı azaltacağı, Bab-ı Hümayun’dan girişten 1. Avlunun algılanmasını olumsuz etkileyeceği, Eski Dış Karakol Binasının kullanım yoğunluğunu arttıracağı anlaşıldığından uygun olmadığına, yıpranmış olan mevcut ahşap platformun; 15.03.2017 tarihli kararla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen ve koruma grubu 1 olarak belirlenen Namazgahın bulunduğu sekiye bitişik olduğu ve sekiye ulaşan basamaklara dayandığı görüldüğünden, basamaklardan 3 metre çekilerek yenilenebileceğine, bina çevresindeki görüntü kirliliği oluşturan sabit büfenin ve platform üzerindeki tentenin kaldırılmasına karar verildi.”

UKTAŞ, SÜTİŞ'E KİRAYA VERDİ

Söz konusu eski Dış Karakol Binası, 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Tesisleri İşletmeciliği Tic. A.Ş.’ye (UKTAŞ) restore ettirilmiş ve işletmesi de UKTAŞ’a verilmişti. Emirgan Sütiş, alt yüklenici olarak, binanın işletmesini 2 yıl önce UKATAŞ’tan devralmıştı.