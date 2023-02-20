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Tom Sizemore, beyin anevrizması geçirdi - Magazin haberleri

Tom Sizemore, beyin anevrizması geçirdi

Tom Sizemore, evinde geçirdiği beyin anevrizması nedeniyle yoğun bakıma alındı. 61 yaşındaki Sizemore'un durumunun kritik olduğu belirtildi

Giriş: 20.02.2023 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sinema dünyasından üzücü bir haber geldi. 'Saving Private Ryan' (Er Ryan'ı Kurtarmak) gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Tom Sizemore, evinde geçirdiği beyin anevrizması nedeniyle yoğun bakıma alındı.

  • Tom Sizemore'un sözcüsü Charles Lago, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, oyuncunun ailesinin de endişeli bir bekleyiş içinde olduğunu söyledi. 

  • Charles Lago'nun açıklamasına göre; beyin anevrizması geçiren Tom Sizemore bilincini kaybetti. Şu anda yoğun bakımda gözlem altında olan Sizemore'un stabil olduğu ve gözlem altında tutulduğu da sözcüsü tarafından belirtildi.

  • Rol aldığı 'Black Hawk Down' (Kara Şahin Düştü), 'Born on the Fourth of July' (Doğum Günü Dört Temmuz), 'Natural Born Killers' (Katil Doğanlar) ve 'Saving Private Ryan' (Er Ryan'ı Kurtarmak) gibi filmlerle tanınan Tom Sizemore, hastalandığı sırada 'Impuratus' adlı filmde oynamaya hazırlanıyordu. 61 yaşındaki oyuncu, o yapımda bir dedektifi canlandıracaktı.

    BEYİN ANEVRİZMASI NEDİR?

    Beyin anevrizması, beyindeki bir kan damarında olan çıkıntı veya baloncuklardır. Atardamar duvarının incelmesiyle ortaya çıkan anevrizma, beyin kanamasına sebep olabilir.

    Fotoğraflar: AP, Mega

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