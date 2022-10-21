İngiliz şarkıcının paylaşımı olay oldu

2013'te yayınlanan 'Another Love' adlı şarkı, şu sıralar sosyal medyanın gündeminde... İngiliz şarkıcı Tom Odell’in popüler parçası TikTok ve Intagram'daki videolardaki kullanımıyla 9 sene sonra müzik listelerine geri dönmeyi başardı.

PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Son dönemde viral olan şarkıyla ilgili hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, 'Another Love' yazılı bir çöp konteynerini yayınladı. Odell'in hayranlarının dikkatini çeken detay ise; çöp konteynerinin Ümraniye'de olması.

Tom Odell'in Türkiye'deki bir çöp konteynerini paylaştığını fark eden Türk takipçileri, gönderiye beğeni ve yorum yağdırdı.