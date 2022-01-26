Dünyaca ünlü popçu İstanbul'a geliyor!

DHA

Billboard dergisinin müziğini, 'duygusal, işlenmemiş ve Jeff Buckley ile karşılaştırılabilecek kadar dingin' olarak tanımladığı, BRIT Awards sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, 1 Temmuz Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park'ta sahneye çıkacak.

Ülkemizde daha önce verdiği konserlerinin biletleri haftalar öncesinde tükenen Odell, Avrupa turnesi kapsamında Epifoni organizasyonu ile İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

'Another Love' ile listeleri altüst eden; Elton John, Leonard Cohen ve Bob Dylan şarkılarını dinleyerek büyüdüğünü söyleyen 31 yaşındaki sanatçı, duygusal ve insanı ruhundan yakalayan melodileriyle hayat bulan albümü 'Long Way Down'ı, 2013 yılında çıkardı.

Geçtiğimiz yıl son albümü 'Monsters'ı yayınlayan Tom Odell, romantik şarkılarını Türk hayranları için seslendirecek.