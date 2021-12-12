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Tom Holland: Erkeklerin kadınlardan uzun olma gerekliliği aptalca

Tom Holland: Erkeklerin kadınlardan uzun olması gerektiği varsayımı aptalca!

Tom Holland, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Zendaya ile aralarındaki boy farkının kendilerini etkilemediğini açıkladı. Holland, erkeklerin boyunun partnerlerinden daha uzun olması gerektiğinin "aptalca bir varsayım" olduğunu ifade etti

12.12.2021 - 17:29 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2017'de rol aldıkları 'Spider-Man: Homecoming' (Örümcek-Adam: Eve Dönüş) filminde rol alan Tom Holland ile Zendaya'nın set aşkı gerçek olmuştu. 

  • Holland'ın süper kahramanı oynadığı ve Zendaya'nın onun sevgilisi 'Mary Jane'i (MJ) canlandırdığı 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un (Spider-Man: No Way Home) vizyona girmesinden önce ünlü çift, SiriusXM’e verdiği röportajda aralarındaki boy farkının kendilerini etkilemediğini söyledi.

    Zendaya 1,78 metre iken Holland ise 1,72 metre boyunda. 

  • "APTALCA BİR VARSAYIM"

    Sevgilisi için "Benden o kadar da uzun değil, hadi bunu tartışalım." diyen Tom Holland, boylarının ilişkilerini etkileyeceğinin "aptalca bir varsayım" olduğunu sözlerine ekledi.

  • "ANNEM DE BABAMDAN UZUN"

    Zendaya, da "Bu da normal." dedi ve şunları söyledi:

    Annem babamdan daha uzun. Dürüst olmak gerekirse bunu bir sorun olarak hiç düşünmedim çünkü ebeveynlerim her zaman böyleydi. Bu yüzden başkalarının umursadığını bilmiyordum. Böyle bir düşünceye sahip değildim.

  • ARADAKİ FARK AKROBATİK SAHNELERİ ZORLAŞTIRDI

    Daha önce 'The Graham Norton Show' adlı programına konuk olan çiftin filmin çekimleri sırasında boy farkının akrobatik sahneleri daha zor hale getirdiği konusunda espri yapmasının ardından hayranlar sosyal medyada çiftin boy farkını tartışıyor.

    Sahneyi sunucuya anlatan Zendaya, Holland'ın 'Örümcek Adam' olmasına rağmen boylarından dolayı kendisinin ondan önce yere indiğini söylemişti.

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