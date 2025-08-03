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        Haberler Dünyadan Tom Holland'dan yeni 'James Bond' açıklaması - magazin haberleri

        Tom Holland'dan yeni 'James Bond' açıklaması

        'Örümcek Adam' karakterini canlandırdığı filmlerle dünya çapında tanınan oyuncu Tom Holland, yeni 'James Bond' olacağı yönündeki söylentiler hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 12:16 Güncelleme: 03.08.2025 - 12:18
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        Yeni 'James Bond' açıklaması
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        Tom Holland, yeni 'James Bond' olacağı yönündeki söylentilere dair konuştu. 29 yaşındaki oyuncu, ünlü şef Gordon Ramsay'in programına konuk olduğunda, James Bond rolü için gerçekten aday olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Holland, yeni '007' olacağına dair spekülasyonlar yapıldığını kabul ederken, bu konuda herhangi bir ayrıntı vermeyi reddetti.

        Holland, "Bakın, şu anda spekülasyonlar var. Şimdilik minimumda tutacağız" dedikten sonra, "Bir gün başaracağız" ifadesini kullandı.

        Daniel Craig, 'No Time to Die' adlı filmde 'James Bond' karakterini son kez canlandırdı

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        Holland, beş kez aynı rolü oynayan Daniel Craig'in ardından 'James Bond' rolüne seçilip seçilmeyeceğine bakılmaksızın, şimdiye kadarki kariyerini özetleyen sözler sarf etti. Ünlü oyuncu, "Her genç İngiliz oyuncu, sektörümüzde çalışmanın zirvesidir. Kendimi şimdiden yaşayan en şanslı çocuk olarak görüyorum. Sahip olduğum kariyere sahip olmayı asla hayal edemezdim" diye konuştu.

        Geçen ay 'Dune' filminin yönetmeni Denis Villaneuve, bir sonraki James Bond filmini yöneteceğini duyurmuştu.

        Holland; 'Peter Parker/Örümcek Adam' rolünü üstlendiği filmlerle dünya çapında ünlendi. 'Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı' (2016) , 'Örümcek Adam: Eve Dönüş (2017), 'Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı' (2018), 'Örümcek-Adam: Evden Uzakta' (2019) ve 'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' (2021) filmlerinde rol aldı.

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        #Tom Holland
        #Daniel Craig
        #james bond

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