Holywood yıldızı Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, Yunanistan vatandaşlığına kabul edildi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, çiftin vatandaşlık evraklarını kendilerine verdi.

Ünlü çift ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Kyriakos Mitsotakis, o kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.