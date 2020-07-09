Vaka sayısındaki artışa rağmen insanların maske takmamasını anlayamadığını belirten Hanks, "Gerçekten anlamıyorum. Kelimenin tam anlamıyla yapabileceğiniz en az şey bu. Eğer bu en az şeyi yapmaya karşı argüman geliştirmek isteyen varsa, geliştirebilir" dedi.