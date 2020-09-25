Independent'ın haberine göre; Hanks, Zemeckis'in sahneyi finanse etmesi için onu ikna ettiği konuşmayı şu sözlerle anlattı:

Robert Zemeckis, çekimin X dolara mal olacacağını, bu miktarı aramızda ikiye bölüp, Paramount'a geri vereceğimizi söyledi. Rakam o dönemde hiç de ucuz değildi. Ben de kabul ettim. Şirkete parayı onlara vereceğimizi ama bize de kardan biraz daha pay vermeleri gerektiğini söyledik. Stüdyo bu teklifimizi muhteşem buldu ve kabul etti.