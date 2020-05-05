Tom Cruise uzayda film çekecek

Sinema dünyasında tüm setler koronavirüs salgını nedeniyle durmuşken Hollywood'un yaşayan en büyük aksiyon yıldızlarından Tom Cruise çılgın proje için harekete geçti.

Görevimiz Tehlike filmlerindeki akıl almaz aksiyon sahneleri için bir uçağın kapısına tutunup yüzlerce metre havalanan, binlerce metre yüksekten skydive yapan, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya tırmanan Cruise, Elon Musk'ın şirketi Space X'le birlikte uzayda film çekek.

Filmin yeni bir Görevimiz Tehlike macerası olmayacağı belirtilirken uzayda çekilecek bu ilk sinema filminde Tom Cruise ve Elon Musk'a NASA da destek projede verecek.