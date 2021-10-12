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Tom Cruise'un yüzüne ne oldu? - Magazin haberleri

Tom Cruise'un yüzüne ne oldu?

'Görevimiz Tehlike 7' (Mission: Impossible 7) filminin çekimlerini tamamlayan ünlü aktör Tom Cruise'un son hali tartışma konusu oldu. Önceki gün San Francisco Giants'ın beyzbol maçını tribünden izleyen Cruise, yüzündeki şişlikle gündeme geldi

12.10.2021 - 15:41 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise, başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike 7' (Mission: Impossible 7) filminin çekimlerinin bitmesiyle rahat bir nefes aldı.

  • 'DOLGU' İDDİASI

    Serinin sekizinci filmi için uçuş dersleri almaya başlayan Cruise, geçtiğimiz gün San Francisco Giants'ın beyzbol maçını tribünden izlerken objektiflere yansıdı.

    Ancak Altın Küre ödüllü oyuncu, yüzündeki şişlikler nedeniyle neredenyse tanınmayacak haldeydi. Sosyal medyada "Acaba Tom Cruise maskesi takan bir seyirci mi oturuyor?" yorumları yapıldı. Yüzü şişen Cruise'un dolgu yaptırdığı ileri sürüldü.

  • 59 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında Wimbledon Tennis Turnuvası'nda görüntülendiğinde yüzünde aynı şişlikler yoktu.

  • AKSİLİKLER BİTMEDİ

    Öte yandan 'Görevimiz Tehlike 7' (Mission: Impossible 7) filmi, sette yaşanan aksiliklerle sık sık gündemde yer almıştı. Geçtiğimiz aylarda Tom Cruise'un korumasının kullandığı otomobil, Birmingham'da hırsızlar tarafından çalındığı iddia edilmişti.

    Cruise'un konakladığı otelin dışında park halindeyken hırsızların hedefi haline gelen otomobilde ünlü oyuncunun bavulları da bulunuyordu. Araba ile birlikte eşyaların değerinin binlerce sterlin olduğu ileri sürülmüştü. Çalınan otomobilde elektronik gereçler olduğu da iddialar arasında yer almıştı.

  • ÇOK SİNİRLENDİ

    Tom Cruise'un korumasının kullandığı otomobili soyan hırsızlar konuşulanlara göre aracın kontak anahtarından gelen sinyali bir tarayıcı kullanarak kopyaladılar. Cruise'un hırsızlık olayını öğrendikten sonra çok sinirlendiği de öne sürülenler arasında yer almıştı.

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