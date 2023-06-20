Çekimleri Covid-19 salgını nedeniyle zaman zaman sekteye uğrayan ve üç senede tamamlanan 'Görevimiz Tehlike' serisinin 7'nci filmi 'Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm' için İtalya'nın başkentinde kırmızı halı töreni düzenlendi.
Roma'nın dünyaca ünlü İspanyol Merdivenleri'ne kurulan kırmızı halıda filmin başrol oyuncusu ABD'li aktör Tom Cruise, İngiliz aktrisler Hayley Atwell ile Vanessa Kirby, İngiliz aktör Simon Pegg, Fransız aktris Pom Klementieff, ABD'li aktör Esai Morales ve filmin yönetmeni ABD'li Christope McQuarrie boy gösterdi.