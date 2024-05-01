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        Haberler Televizyon Tolga Tekin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Tolga Tekin hayatı, rol aldığı yapımlar ve biyografisi

        Tolga Tekin kimdir? Tolga Tekin hayatı ve rol aldığı yapımlar

        Uzun yıllardan beri oyunculuk yapan ve bu zamana kadar onlarca yapım sayesinde izleyici ile buluşan Tolga Tekin'in hayatı araştırılıyor. Peki, Tolga Tekin kimdir? İşte, Tolga Tekin hayatı ve kariyerine dair detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:03
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        • 1

          Bu zamana kadar farklı tiyatro, dizi ve film projelerinde yer alan Tolga Tekin'in biyografisi, seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Tolga Tekin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Tolga Tekin'in hayatı ve yer aldığı yapımlar...

        • 2

          TOLGA TEKİN KİMDİR?

          19 Mart 1973 tarihinde Ankara doğumlu Tolga Tekin, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır.

        • 3

          TOLGA TEKİN KARİYERİ VE BİYOGRAFİSİ

          Bizim Evin Halleri, Kapalıçarşı, Muhteşem Yüzyıl, Paramparça Rising of Ottoman, Akıncı, 50M2, Rüzgarda Salınan Nilüfer, Kelebekler, Bizi Hatırla gibi birçok dizi ve filmlerde yer almıştır. Tolga Tekin, 21 Temmuz 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Koltuk ile evlenmiş, 2014 yılında ayrılmıştır.

        • 4

          TOLGA TEKİN'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

          2008: Bizim Evin Halleri : Samet Polat

          2009: Deniz Yıldızı : Gürsel Ateş

          2010: Kapalıçarşı : Ömür Atay

          2010: Kardelen : Mehmet Güneş

          2011: Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar

          2011: Reis

          2011: Zenne

          2012: Çıplak Gerçek

          2012: Muhteşem Yüzyıl : Durul Taylan - Yağmur Taylan - Barbaros Hayreddin Paşa

          2013: Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar

          2014: Paramparça : Cevdet Mercan

          2016: Rüzgarda Salınan Nilüfer

          2018: Bir Litre Gözyaşı

          2018: Kelebekler

          2018: Vatanım Sensin - Mehmet Âkif Ersoy

          2019: Bizi Hatırla

          2020: Rise of Empires: Ottoman

          2021: 50m2

          2021: Akıncı

          2021: Dünya Hali

          2022: Kuruluş Osman - Samsa Çavuş

          2023: Taçsız Prenses

          2023: Aktris

          2023: Hayatımın Neşesi

          2023: Sen Türkülerini Söyle Özel

        • 5

          TOLGA TEKİN'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

          1996: Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Ankara Devlet Tiyatrosu

          1997: Harikalar Mutfağı : Ege Işık - Adana Devlet Tiyatrosu

          1997: İkinci Bölüm : Neil Simon - Adana Devlet Tiyatrosu

          1998: Soytarılar : R.Ppavelkıc - Adana Devlet Tiyatrosu

          1998: V. Frank : Friedrich Dürrenmatt - Adana Devlet Tiyatrosu

          2000: Karar Kimin : Brian Clark - Adana Devlet Tiyatrosu

          2000: Hırçın Kız : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu

          2001: Kaçık : Tom Topor - Adana Devlet Tiyatrosu

          2001: Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Adana Devlet Tiyatrosu

          2001: Cadı Kazanı : Arthur Miller - Adana Devlet Tiyatrosu

          2001: Kızılırmak Karakoyun : Tuncer Cücenoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu

          2002: Abdülcanbaz : Turhan Selçuk - Adana Devlet Tiyatrosu

          2002: Akıllı Soytarı : Fikret Terzi - Adana Devlet Tiyatrosu (yönetmen)

          2003: Cimri : Molière - Adana Devlet Tiyatrosu

          2003: Figaro'nun Düğünü : Beaumarvhais - Adana Devlet Tiyatrosu

          2004: Carmela ve Paolino : Jose Santis Sinisterra - Adana Devlet Tiyatrosu

          2004: Fırtına : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu

          2004: Kuru Gürültü : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu

          2005: Kayıp Toprağın Türküsü : Angelo Savelli - Ankara Devlet Tiyatrosu

          2006: Salome : Oscar Wilde - Ankara Devlet Tiyatrosu

          2007: Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu

          2007: Aşk-ı Memnu : Halid Ziya Uşaklıgil - Ankara Devlet Tiyatrosu

          2009: Don Giovanni ve Uşağı Pulcinella : Angelo Savelli - Ankara Devlet Tiyatrosu

          2010: Üç Yönetmen Üç Oyun (Bekleyiş) : Ethan Coen - Ankara Devlet Tiyatrosu

          2011: Yastık Adam : Martin McDonagh - Ankara Devlet Tiyatrosu

          2014: Macbeth : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu

          2017: Radyo-yu Hümayun : Özlem Lale - Ankara Devlet Tiyatrosu

          2019: Polisler : Slawomir Mrozek - Duru Tiyatro

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