Tolga Tekin kimdir? Tolga Tekin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uzun yıllardan beri oyunculuk yapan ve bu zamana kadar onlarca yapım sayesinde izleyici ile buluşan Tolga Tekin'in hayatı araştırılıyor. Peki, Tolga Tekin kimdir? İşte, Tolga Tekin hayatı ve kariyerine dair detaylar...
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Bu zamana kadar farklı tiyatro, dizi ve film projelerinde yer alan Tolga Tekin'in biyografisi, seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Tolga Tekin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Tolga Tekin'in hayatı ve yer aldığı yapımlar...
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TOLGA TEKİN KİMDİR?
19 Mart 1973 tarihinde Ankara doğumlu Tolga Tekin, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır.
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TOLGA TEKİN KARİYERİ VE BİYOGRAFİSİ
Bizim Evin Halleri, Kapalıçarşı, Muhteşem Yüzyıl, Paramparça Rising of Ottoman, Akıncı, 50M2, Rüzgarda Salınan Nilüfer, Kelebekler, Bizi Hatırla gibi birçok dizi ve filmlerde yer almıştır. Tolga Tekin, 21 Temmuz 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Koltuk ile evlenmiş, 2014 yılında ayrılmıştır.
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TOLGA TEKİN'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2008: Bizim Evin Halleri : Samet Polat
2009: Deniz Yıldızı : Gürsel Ateş
2010: Kapalıçarşı : Ömür Atay
2010: Kardelen : Mehmet Güneş
2011: Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar
2011: Reis
2011: Zenne
2012: Çıplak Gerçek
2012: Muhteşem Yüzyıl : Durul Taylan - Yağmur Taylan - Barbaros Hayreddin Paşa
2013: Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar
2014: Paramparça : Cevdet Mercan
2016: Rüzgarda Salınan Nilüfer
2018: Bir Litre Gözyaşı
2018: Kelebekler
2018: Vatanım Sensin - Mehmet Âkif Ersoy
2019: Bizi Hatırla
2020: Rise of Empires: Ottoman
2021: 50m2
2021: Akıncı
2021: Dünya Hali
2022: Kuruluş Osman - Samsa Çavuş
2023: Taçsız Prenses
2023: Aktris
2023: Hayatımın Neşesi
2023: Sen Türkülerini Söyle Özel
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TOLGA TEKİN'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
1996: Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Ankara Devlet Tiyatrosu
1997: Harikalar Mutfağı : Ege Işık - Adana Devlet Tiyatrosu
1997: İkinci Bölüm : Neil Simon - Adana Devlet Tiyatrosu
1998: Soytarılar : R.Ppavelkıc - Adana Devlet Tiyatrosu
1998: V. Frank : Friedrich Dürrenmatt - Adana Devlet Tiyatrosu
2000: Karar Kimin : Brian Clark - Adana Devlet Tiyatrosu
2000: Hırçın Kız : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu
2001: Kaçık : Tom Topor - Adana Devlet Tiyatrosu
2001: Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Adana Devlet Tiyatrosu
2001: Cadı Kazanı : Arthur Miller - Adana Devlet Tiyatrosu
2001: Kızılırmak Karakoyun : Tuncer Cücenoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu
2002: Abdülcanbaz : Turhan Selçuk - Adana Devlet Tiyatrosu
2002: Akıllı Soytarı : Fikret Terzi - Adana Devlet Tiyatrosu (yönetmen)
2003: Cimri : Molière - Adana Devlet Tiyatrosu
2003: Figaro'nun Düğünü : Beaumarvhais - Adana Devlet Tiyatrosu
2004: Carmela ve Paolino : Jose Santis Sinisterra - Adana Devlet Tiyatrosu
2004: Fırtına : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu
2004: Kuru Gürültü : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu
2005: Kayıp Toprağın Türküsü : Angelo Savelli - Ankara Devlet Tiyatrosu
2006: Salome : Oscar Wilde - Ankara Devlet Tiyatrosu
2007: Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu
2007: Aşk-ı Memnu : Halid Ziya Uşaklıgil - Ankara Devlet Tiyatrosu
2009: Don Giovanni ve Uşağı Pulcinella : Angelo Savelli - Ankara Devlet Tiyatrosu
2010: Üç Yönetmen Üç Oyun (Bekleyiş) : Ethan Coen - Ankara Devlet Tiyatrosu
2011: Yastık Adam : Martin McDonagh - Ankara Devlet Tiyatrosu
2014: Macbeth : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu
2017: Radyo-yu Hümayun : Özlem Lale - Ankara Devlet Tiyatrosu
2019: Polisler : Slawomir Mrozek - Duru Tiyatro