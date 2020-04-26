Ailemi korumak için bir aydır TIR'da yaşıyorum. Çünkü dışarıda çalıştığımız için ne kadar dikkat etsek de hastalık kapmış olabiliriz.

İnsanlar burada işlerini kaybediyorlar. Çok zor durumdalar. İşim var diye şükrediyorum. Eşim aradı dün ağlayarak, 1.5 yıldır çalıştığı işten çıkartmışlar.