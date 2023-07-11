Tolga Ciğerci yeniden Ankaragücü'nde
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geçen sezon devre arası Hertha Berlin'e transfer olan eski oyuncusu Tolga Ciğerci'yi yeniden kadrosuna kattı.
MKE Ankaragücü, eski oyuncusu Tolga Ciğerci'yi yeniden kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tolga Ciğerci'nin transferi konusunda Hertha Berlin ile anlaşarak, 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.
Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca da katıldı.
Geçen sezon MKE Ankaragücü'yle 17 maça çıkan Tolga, 2 gole imza atmıştı. Devre arası Hertha Berlin'e transfer olan milli futbolcu, Bundesliga'da küme düşen Alman ekibiyle 11 maça çıktı.