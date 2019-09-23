Ankaragücü'nü sahasında 2-1 mağlup ederek gözünü haftaya oynanacak Galatasaray derbisine çeviren Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci açıklamalarda bulundu. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü maçıyla ilgili "Yavaş yavaş kendimi daha iyi hissediyorum. 90 dakika oynadığım 4. maç oldu. Her gün çok iyi çalışıyorum, kendimi de çok iyi hissediyorum. Maç oynadıkça her geçen gün üstüne koyarak daha iyi performansım da olacak. İnşallah iyi de çalışarak daha da iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

"POZİSYONA GİRMEM ÖNEMLİ"

Alanyaspor maçında orta saha başlayıp, sol kanada geçmesiyle ilgili soruya Tolga Ciğerci, “Her pozisyon farklı. İkinci yarı biraz daha öne doğru, ofansif oynadım, böyle oynayınca da pozisyonlara girebiliyorsun. Önemli olan pozisyonlara girmek, sonucu daha iyi yapmam gerekiyor biliyorum ama olmadı maalesef. Pozisyonlarda girmem önemli. Gelecek maçlarda hocam bana güvenip görev verirse ben de bana duyulan güveni boşa çıkarmak istemiyorum. İnşallah gelecek maçlarda pozisyonları da daha iyi değerlendireceğim” dedi.

"GALATASARAY BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Tolga, eski takımı Galatasaray'la olan derbi için "Ben Fenerbahçe’deyim. Orası artık beni ilgilendirmiyor. Oraya tabii ki 3 puan için gideceğiz. Galatasaray maçına iyi çalışıp, orada da iyi bir maç çıkartarak evimize 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

"HATALARIN SEZON BAŞINDA OLMASİ İYİ OLABİLİR"

Gurbetçi futbolcu, takımın yaptığı hatalarla ilgili olarak da "Futbol hatalar oyunudur, futbolda hatalar olacaktır, hatasız olmaz. Önemli olan hatalardan ders çıkarmak. Hataları tekrarlamamak için neyi daha iyi yapabiliriz diye idmanlarda çalışmamız gerekiyor. İyi ki bu hatalar sezon başında oluyor, hataların sezon başında olması bizim için belki de iyi olabilir. Önümüzdeki maçlarda her şeyi daha iyi yapalım diye çalışıyoruz” dedi.

"EMRE VE GUSTAVO GÜVEN VERİYOR"

Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu gibi orta sahada iki lider oyuncunun olması tüm takıma güven verdiğini dile getiren Tolga Ciğerci, “Luiz Gustavo’yu Wolfsburg’tan tanıyorum. Hertha Berlin’e transfer olduğum için birlikte maça çıkamadık, ancak kendisiyle 1 ay birlikte çalıştık. Luiz Gustavo çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir karakter lider bir oyuncu. Bayern Münih ve Marsilya’da da lider özelliğini gösterdi. Takıma önemli katkı sağlıyor. Emre Belözoğlu ve Gustavo ile birlikte oynamak bizlere güven veriyor. Ortada iki lider oyuncuyla oynayınca tüm takım tüm camia o güveni hissediyor. Böyle oyuncuların bizde olması bence çok güzel” ifadelerini kullandı.

"REKABET TAKTIM İÇİN İYİDİR"

Tolga, Fenerbahçe'de orta sahada oluşan rekabet için ise şunları söyledi: "Rekabet takım için iyidir. Takımın aynı pozisyonda çok iyi oyuncular olursa her oyuncu daha iyisini yapabilmek için mücadele etmek zorunda hissediyor. Bu benim için herkes geçerli. Herkes formayı almak için daha fazla çalışıyor. Bu da takım için bir avantaj."