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Tolga Çevik eşi Özge Çevik'e evlenme teklifi etti!

Tolga Çevik'ten eşi Özge Çevik'e doğum günü sürprizi: Evlenme teklifi etti

Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik ile mutlu bir evlilik sürdüren Tolga Çevik, eşinin 40. doğum gününde sürpriz yaptı. Özge Çevik'in önünde tektaş bir yüzük ile diz çöken ünlü komedyen, eşine yeniden evlenme teklifinde bulundu

30.05.2022 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ünlü komedyen Tolga Çevik, 2004 yılında meslektaşı Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik ile nikah masasına oturmuştu. Özge Çevik ile mutlu birlikteliği süren oyuncu, eşinin doğum gününde sürpriz yaptı.

  • EŞİNE EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNDU!

    48 yaşındaki ünlü isim, eşinin doğum gününe özel tektaş yüzük ile Özge Çevik'in önünde diz çöktü. Tolga Çevik, iki çocuğunun annesine evlenme teklifinde bulundu. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Özge Çevik de "40. yaşımın gelişini evlilik teklifiyle yumuşatan eşime teşekkürlerimi sunar, yavrularımız ve gıdılarımızla beraber nice mutlu yıllarımız olmasını dilerim. Sizlere de mutlu yıllar dilerim." ifadelerini kullandı. 

  • "AİLE ADAMIYIM"

    Öte yandan Tuna ve Tan adında iki çocuğu bulunan Tolga Çevik, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programında samimi açıklamalarda bulunmuştu. 

    Çevik, "Ben çocukluğumdan beri aile adamı olmayı seven biriyim. Öyle bir ailede büyüdüm. Akşam yemeği ailecek yenir. Evde elektrik kesilince ailenin en güzel zamanları. Muhabbet başlıyor. Özge gençliğini anlatıyor, ben konuşuyorum. Çocuklar soru soruyor. Bir bakıyoruz 2.5 saat geçmiş." demişti.

  • Ülkenin vefalı bir evladı olmaya çalıştığını söyleyen Tolga Çevik, "Güler yüzlü, başkasının kalbini kırmamaya çalışan. Çalışan, çalışarak başkasını mutlu etmeye çalışan, bu mutluluğunun karşısında vergisini veren, kimsenin dedikodusunu yapmamaya çalışan, bunlar başlıca şeyler. Ben öldüğümde biri desin ki; İyi adamdı ya... Hiçbir zararını görmedik, güldürdü bizi... Bunu herkes desin istiyorum o yüzden dünya turnesine çıkıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • "ACAYİP YERLERE GELDİK AMA UMUDUM VAR"

    Eski ahlaki değerleri ve kıymetleri özlediğini açıklayan sanatçı, "1-2 sene önceki gösterimde birisi sahneye eşofman ile çıkmıştı. Ben de fırçaladım. 19 yaşında bir çocuktu. Sonra küfür ettiler bana. Diyorum ki; 1885 Ses Tiyatrosu'nda smokin ile sizi karşılıyorum. 'Biri sahneye gelebilir mi?' diyorum. Sen çıkıyorsun eşofmanlısın. 'Sahneye gelirim diyorsan', sahneye uygun gel. Çünkü ben o insanlara sunuyorum seni. Hiçbirimize saygın yoksa 1885'te yılında yapılan bu yapıya saygılı ol. Benim değerlerim bunlar. 19 yaşında diye kimse yanlış anlamasın, 69 yaşındaki ağabeylerimde de sıkıntı var. Bir restorana gidiyoruz 'Sakin sakin yemek yiyelim' diyoruz. Babam yaşında bir büyüğüm, görüntülü konuşma ile 'Alo Murtaza' bangır bangır konuşuyor. Nasıl uyarayım babam yaşında. Uyarırsam yarım saat sonra Twitter'dayım. Matematiksel olarak, o masada o FaceTime edepsizliğini benim yapmam lazım yaş gereği, amcanın da dönüp 'Evladım ne yapıyorsun' demesi lazım. Böyle çok acayip bir yere geldik. Ama çok ciddi bir umudum var. Seyircilerden güzel reaksiyonlar alıyorum." demişti.

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