"ACAYİP YERLERE GELDİK AMA UMUDUM VAR"

Eski ahlaki değerleri ve kıymetleri özlediğini açıklayan sanatçı, "1-2 sene önceki gösterimde birisi sahneye eşofman ile çıkmıştı. Ben de fırçaladım. 19 yaşında bir çocuktu. Sonra küfür ettiler bana. Diyorum ki; 1885 Ses Tiyatrosu'nda smokin ile sizi karşılıyorum. 'Biri sahneye gelebilir mi?' diyorum. Sen çıkıyorsun eşofmanlısın. 'Sahneye gelirim diyorsan', sahneye uygun gel. Çünkü ben o insanlara sunuyorum seni. Hiçbirimize saygın yoksa 1885'te yılında yapılan bu yapıya saygılı ol. Benim değerlerim bunlar. 19 yaşında diye kimse yanlış anlamasın, 69 yaşındaki ağabeylerimde de sıkıntı var. Bir restorana gidiyoruz 'Sakin sakin yemek yiyelim' diyoruz. Babam yaşında bir büyüğüm, görüntülü konuşma ile 'Alo Murtaza' bangır bangır konuşuyor. Nasıl uyarayım babam yaşında. Uyarırsam yarım saat sonra Twitter'dayım. Matematiksel olarak, o masada o FaceTime edepsizliğini benim yapmam lazım yaş gereği, amcanın da dönüp 'Evladım ne yapıyorsun' demesi lazım. Böyle çok acayip bir yere geldik. Ama çok ciddi bir umudum var. Seyircilerden güzel reaksiyonlar alıyorum." demişti.