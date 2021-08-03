Olimpiyat Oyunları 2020, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam ediyor. Mete Gazoz ve Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nın başarısının ardından bir başarı da Ferhat Arıcan'dan geldi. 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda cimnastik kategorisinden bronz madalyayla dönen Ferhat Arıcan araştırılıyor. İşte hayatı hakkında merak edilenler...
FERHAT ARICAN KİMDİR?
Cimnastik dalında ilk olimpiyat madalyasını kazanan Ferhat Arıcan 28 Temmuz 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Jimnastikle ilgilenmeye ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin teşviki ile 10 yaşında başlayan Ferhat Arıcan bugün milli sporcu olarak kariyerine devam etmektedir. Ferhat Arıcan'ın boyu 1.77 kilosu ise 66'dır.
Ferhat Arıcan'ın kariyerindeki ilk başarısı Singapur'da düzenlenen 2010 Gençlik Olimpiyatları'nda atlama masasında Moğol rakibi Ganbatyn Erdenebold ardından gümüş madalya sayılabilir. 2013 Akdeniz Oyunları paralel bar kategorisinde bronz madalyanın sahibi olarak Mersin'den dönen Arıcan'ın kendş adıyla anıldığı bir hareketi de bulunmaktadır.
FERHAT ARICAN HAREKETİ NEDİR?
Dünya jimnastik literatüründe kendi adına tescilli 3 hareketi olan ilk sporcu olma başarısını gösteren Ferhat Arıcan'ın hareketleri şöyle:
2008: paralel aleti hareketi
2013: atlama masası hareketi
2014: Çin'de düzenlenen 45. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirdiği 3 hareketi
Arıcan, 2014 yılının Ağustos ayında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada 2016 Rio Olimpiyatları yolunda destekleyeceği, madalya vadeden 16 "altın" çocuğu arasında yer almıştı. 2016 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen 2016 Yaz Olimpiyatları kota müsabakalarında yer hareketleri, kulplu beygir, atlama, paralel bar ve barfikste toplam 86,131 puan elde ederek 11. sırada yer alan Arıcan, 108 yıl aranın ardından, Aleko Mulos'tan sonra Türkiye adına Olimpiyatlar'da mücadele edecek ikinci erkek jimnastikçi oldu.
Arıcan 2019 yılı Ocak ayında Göztepe'ye transfer oldu.
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