HABERTURK.COM

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin 21'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Toplantıda iki yıl sürecek olan yeni dönemde görev alacak yönetim, denetim ve disiplin kurulları belirlendi.

Bu kapsamda TOKKDER Yönetim Kurulu, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör, Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, ALD Automotive Türkiye Genel Müdürü Timur Kaçar, TEB Arval Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Petorak, LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, Hedef Filo Yönetici Direktörü Önder Erdem, Trio Car Rental Genel Müdürü İlhan Yılmaz ve Oto Plan Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit Unat’tan oluştu.

Genel kurul toplantısının ardından gerçekleştirilen ilk TOKKDER Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na İnan Ekici yeniden seçildi. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ise Ayşegül Gülgör ve Özarslan Tangün oldu.

Genel kurul toplantısında konuşan İnan Ekici, "TOKKDER olarak çalışmalarımızı dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de hız kesmeden, özveri ile sürdürmeye devam edeceğiz. Kısa dönem ve operasyonel araç kiralama sektörlerini daha da iyi noktalara taşımayı amaçlıyoruz" dedi.