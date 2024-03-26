TOKKDER'de yönetim değişikliği

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 22’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

İki yıl sürecek olan yeni dönemde görev alacak yönetim, denetim ve disiplin kurullarının belirlendiği toplantıda, 3 dönemdir Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten İnan Ekici, koltuğunu TEB Arval Araç Filo Kiralama Genel Müdürü Kağan Yaşa’ya devretti.

TOKKDER’in yeni Yönetim Kurulu’nda ise şu isimler yer aldı: TEB Arval Araç Filo Kiralama Genel Müdürü Kağan Yaşa, Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici, Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör, ALD Automotive / LeasePlan Türkiye Ülke Genel Müdürü Türkay Oktay, Hedef Filo Yönetici Direktörü Önder Erdem, Oto Plan Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit Unat, Zeplin Car Rental Genel Müdürü Hakan Sevim, Europcar Mobilite Grup Türkiye CEO’su Fırat Fidan ve Filokur Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan.

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TOKKDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları da Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici ve Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün oldu.

MOBİLİTEYE YÖNELDİ

Genel kurul toplantısında konuşan İnan Ekici, "Üç dönem boyunca, güç birliğine inanan birey ve kurumlarla birlikte, severek ve inanarak çalıştığım görevimden, yerimi çok kıymetli bir meslektaşıma bırakarak ayrılıyorum. Derneğimizin, yeni ve kapsayıcı ismiyle pek çok yeni önemli işe imza atacağına inanıyorum" diye konuştu.

TOKKDER’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa ise, "TOKKDER’deki yeni görevimde, tüm üyelerimizin katkılarıyla süregelen çalışmaların başarı ile devam ettirilmesinin yanı sıra yeni yaklaşımlar ile oto kiralama ve mobilite sektörünü çok daha iyi noktalara taşımak hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Günümüzde değişen tüketici tercih ve beklentilerine paralel olarak, sektörümüz müşterilerinin mobilite ihtiyacını karşılamak adına A’dan Z’ye birçok hizmeti sunar hale geldi. Biz de bu bilinçle, derneğimizin ismine “mobilite”yi ekledik" dedi.