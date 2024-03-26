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        Haberler Ekonomi Otomobil TOKKDER'de yönetim değişikliği - Otomobil Haberleri

        TOKKDER'de yönetim değişikliği

        Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER) 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Uyum içerisinde geçen seçimler sonucunda derneğin 3 dönemdir Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren İnan Ekici, koltuğunu TEB Arval Araç Filo Kiralama Genel Müdürü Kağan Yaşa'ya devretti. İki yıl sürecek yeni dönemde Kağan Yaşa'ya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde eşlik edecek isimler de Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici ve Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün oldu

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        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 11:49 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:49
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        TOKKDER'de yönetim değişikliği
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        Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 22’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

        İki yıl sürecek olan yeni dönemde görev alacak yönetim, denetim ve disiplin kurullarının belirlendiği toplantıda, 3 dönemdir Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten İnan Ekici, koltuğunu TEB Arval Araç Filo Kiralama Genel Müdürü Kağan Yaşa’ya devretti.

        TOKKDER’in yeni Yönetim Kurulu’nda ise şu isimler yer aldı: TEB Arval Araç Filo Kiralama Genel Müdürü Kağan Yaşa, Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici, Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör, ALD Automotive / LeasePlan Türkiye Ülke Genel Müdürü Türkay Oktay, Hedef Filo Yönetici Direktörü Önder Erdem, Oto Plan Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit Unat, Zeplin Car Rental Genel Müdürü Hakan Sevim, Europcar Mobilite Grup Türkiye CEO’su Fırat Fidan ve Filokur Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan.

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        TOKKDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları da Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici ve Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün oldu.

        MOBİLİTEYE YÖNELDİ

        Genel kurul toplantısında konuşan İnan Ekici, "Üç dönem boyunca, güç birliğine inanan birey ve kurumlarla birlikte, severek ve inanarak çalıştığım görevimden, yerimi çok kıymetli bir meslektaşıma bırakarak ayrılıyorum. Derneğimizin, yeni ve kapsayıcı ismiyle pek çok yeni önemli işe imza atacağına inanıyorum" diye konuştu.

        TOKKDER’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa ise, "TOKKDER’deki yeni görevimde, tüm üyelerimizin katkılarıyla süregelen çalışmaların başarı ile devam ettirilmesinin yanı sıra yeni yaklaşımlar ile oto kiralama ve mobilite sektörünü çok daha iyi noktalara taşımak hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Günümüzde değişen tüketici tercih ve beklentilerine paralel olarak, sektörümüz müşterilerinin mobilite ihtiyacını karşılamak adına A’dan Z’ye birçok hizmeti sunar hale geldi. Biz de bu bilinçle, derneğimizin ismine “mobilite”yi ekledik" dedi.

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        Önümüzdeki iki yıl TOKKDER’in yönetim kuruluna başkanlık edecek Kağan Yaşa, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu.

        The University of Birmingham’da MBA yapan Kağan Yaşa, çalışma hayatına 1991’de başladı. Çeşitli yönetim pozisyonlarının ardından 1999’da TEB ailesine katılan Kağan Yaşa; TEB bünyesinde Kurumsal Bankacılık, Satış, Pazarlama Direktörlüğü görevlerini takiben 2007 yılında BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmaya başladı.

        Mayıs 2021’den bu yana TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. bünyesine dahil olan Kağan Yaşa, şirketin Genel Müdürlük görevini yürütmeye devam ediyor.

        DERNEĞİN İSMİ DEĞİŞTİ

        Toplantıda, derneğin isim değişikliği için bir öneri de gündeme geldi. Bu kapsamda, derneğin isminin “Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği” olarak değiştirilmesi yönünde bir tüzük değişikliği önerisi de genel kurulun onayına sunuldu.

        Genel kurulun öneriyi kabul etmesiyle derneğin yeni isminin “Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği” olmasına karar verildi.

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