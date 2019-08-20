TOKİ Türkiye'nin birçok ilinde farklı projeler imza atmaya devam ediyor. Büyük illerde yapılan TOKİ kura çekilişleri büyük heyecan yaratmıştı. Şimdi ise birçok ilde yeni projeler yayınlandı. TOKİ'den ev almak isteyenler aşağıdaki projelere göz atabilirler.

Aşağıdaki liste 20 Ağustos 2019 itibarıyla oluşturulmuştur.

TOKİ PROJE HALİNDE OLAN KONUTLAR

Proje Adı İl - İlçe Satış Grubu Satışa Sunulan Satışı Devam Eden Satış Türü Satış Kategorisi Başvuru Dönemi Kura/Açık Artırma Tarihi Detay/Satış Duyurusu AFYONKARAHİSAR DİNAR SUÇIKAN MAH. KENTSEL DÖN. PROJESİ 86 KONUT AFYONKARAHİSAR - DİNAR Orta Gelir 42 28 Açık Satış Normal 01.04.2019 - 30.09.2019 DetaySatış Duyurusu AFYONKARAHİSAR İLİ BAYAT İLÇESİ 3. ETAP 236 ADET KONUT AFYONKARAHİSAR - BAYAT Alt Gelir-Orta Gelir 52 36 Açık Satış Normal 03.07.2019 - 30.09.2019 DetaySatış Duyurusu KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 5. BÖLGE 809 ADET KONUT (KUZEYKENT) ANKARA - ALTINDAĞ Orta Gelir 426 14 Açık Satış Normal 08.07.2019 - 31.12.2019 DetaySatış Duyurusu KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 1.BÖLGE 474 ADET KONUT (KUZEYKENT) ANKARA - ALTINDAĞ Orta Gelir 91 61 Açık Satış Normal 08.07.2019 - 31.12.2019 DetaySatış Duyurusu KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 2.BÖLGE 1.ETAP 563 ADET KONUT (KUZEYKENT) ANKARA - ALTINDAĞ Orta Gelir 23 17 Açık Satış Normal 08.07.2019 - 31.12.2019 DetaySatış Duyurusu KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 2.BÖLGE 2.ETAP 277 KONUT (KUZEYKENT) ANKARA - ALTINDAĞ Orta Gelir 35 15 Açık Satış Normal 08.07.2019 - 31.12.2019 DetaySatış Duyurusu KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 341 ADET KONUT (KUZEYKENT) ANKARA - ALTINDAĞ Orta Gelir 98 59 Açık Satış Normal 08.07.2019 - 31.12.2019 DetaySatış Duyurusu KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 628 ADET KONUT (KUZEYKENT) ANKARA - ALTINDAĞ Orta Gelir 57 34 Açık Satış Normal 08.07.2019 - 31.12.2019 DetaySatış Duyurusu KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 630 ADET KONUT (KUZEYKENT) ANKARA - ALTINDAĞ Orta Gelir 53 42 Açık Satış Normal 08.07.2019 - 31.12.2019 DetaySatış Duyurusu ANKARA MAMAK ALTIAĞAÇ-KARAAĞAÇ MAH.KENTSEL DÖN. PROJESİ 2. ETAP 1186 ADET KONUT ANKARA - MAMAK Orta Gelir 50 23 Açık Satış Normal 08.07.2019 - 31.12.2019

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İstenilen her ilde konut alımı için başvuru yapılabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Aynı evde ikamet eden herkes konut satışları için başvuru yapabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Engelli vatandaşlar için konut satışlarında ayrıcalık tanınıyor mu?

18 yaşını tamamlamış olup %40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşlarımıza, satışa sunulan konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılmakta ve hak sahipleri kura ile belirlenmektedir. Kura sonucu hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile tekrar kuraya tabi tutulma hakkına sahiptir.

Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alabilirler mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekmektedir (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç). Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.