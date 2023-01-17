TOKİ para iade ekranı: TOKİ para iadesi nasıl ve nereden alınır?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE OLUYOR MU?
TOKİ, Halkbank üzerinden aldığı ücretler için iade sürecini de aynı banka aracılığıyla gerçekleştiriyor. Buna göre aşağıda link olarak verilen site ziyaret edildikten sonra;
TC Kimlik Numarası ve Telefon Numarasını girdikten sonra altta yer alan kutucuktaki harfleri de onay bölümüne yazınız ve devama basınız.
Telefonunuza gelecek olan şifreyi alana giriniz ve devama basınız.
Hesap bilgilerinizi ilgili ekrana giriniz ve devama basınız.
Verdiğiniz bilgilerde herhangi bir hata bulunmuyorsa iade süreciniz başlatılacaktır.
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