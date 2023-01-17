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TOKİ ücret iadesi ne zaman, nasıl yapılır? TOKİ ücret iadesi var mı, nasıl alınır? TOKİ para iade ekranı!

TOKİ para iade ekranı: TOKİ para iadesi nasıl ve nereden alınır?

TOKİ para iadesi Halkbank üzerinden devam ediyor. Kura listesinde ismi olmayan ve çekilişlerde ismi çıkmayanlar TOKİ ücret iadesi olup olmayacağını araştırıyor. TOKİ ücret iadesi nasıl alınır? TOKİ 500 TL ücret iadesi almak için nereye başvurulur? İşte TOKİ para iade ekranı...

Giriş: 17.01.2023 - 20:21 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İl il gerçekleştirilen kura çekimleri internet üzerinden anbean takip edilip sorgulanabiliyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında kura çekilişleri hız kesmeden devam ediyor. Ev ve arsa sahibi olmak isteyenlerin nefeslerini tutup bekledikleri kura sonuçlarında kura yapılan illerde isimleri çıkmayanlar çekilişe katılabilmek için yatırdıkları 500 TL'nin iade edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, TOKİ ücret iadesi var mı, nasıl alınır? TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek?  TOKİ ücret iadesi Ziraat Bankası, Halkbank nasıl geri alınır? İşte detaylar...

  • TOKİ 500 TL ÜCRET İADESİ VAR MI, NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

  • ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ KURA PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?

    Eğer kura isabet etmezse, başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilebiliyor.

    Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

    HALKBANK TOKİ PARA İADESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

  • TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE OLUYOR MU?

    TOKİ, Halkbank üzerinden aldığı ücretler için iade sürecini de aynı banka aracılığıyla gerçekleştiriyor. Buna göre aşağıda link olarak verilen site ziyaret edildikten sonra;

    TC Kimlik Numarası ve Telefon Numarasını girdikten sonra altta yer alan kutucuktaki harfleri de onay bölümüne yazınız ve devama basınız.

    Telefonunuza gelecek olan şifreyi alana giriniz ve devama basınız.

    Hesap bilgilerinizi ilgili ekrana giriniz ve devama basınız.

    Verdiğiniz bilgilerde herhangi bir hata bulunmuyorsa iade süreciniz başlatılacaktır.

    TOKİ İADE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabileceklerdir.

  • TOKİ KURA TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

    81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 250 bin konut, 2+1 ve 3+1 daireler için 240 ay vade ile taksit ödemeleri olacak. 

    608 bin TL'lik 2+1 daireler, 60 bin TL peşinat karşılığında aylık ödemesi 2 bin 280 TL başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle satılacak.

  • 850 bin TL'lik 3+1 daireler, 85 bin TL peşinat karşılığında aylık ödemesi 3 bin 187 TL başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle satılacak.

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