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        Haberler Bilgi TOKİ sosyal konut projesinde son durum: TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

        TOKİ sosyal konut projesinde son durum: TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

        TOKİ sosyal konut başvurusunda bulunmak isteyenler son gelişmeleri takip ediyor. TOKİ 2025 sosyal konut kampanyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un son açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan bu proje, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı sürdürüyor. Peki TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 16:36 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:36
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        • 1

          Türkiye’nin sosyal konut projesi TOKİ 20 bin sosyal konut için geri sayım sürüyor. Yatay ve yerel mimari anlayışla inşa edilecek konutlar, sıfır atık uyumlu, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemelerle hayata geçirilecek. Tüm projelerde yenilenebilir enerji sistemleri de aktif olarak kullanılacak. Bu dev proje, sürdürülebilir ve iklim dostu yaşam alanları sunmayı hedefliyor. Peki 2025 TOKİ başvuruları ne zaman, sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı? İşte TOKİ 250 bin konut ile ilgili detaylar

        • 2

          TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARINDA SON DURUM

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi yeni bir açıklamada bulundu.

          "Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."

        • 3

          TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLAR NELER?

          Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan bu proje, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı sürdürüyor.

        • 4

          Yatay ve yerel mimari anlayışla inşa edilecek konutlar, sıfır atık uyumlu, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemelerle hayata geçirilecek. Tüm projelerde yenilenebilir enerji sistemleri de aktif olarak kullanılacak. Bu dev proje, sürdürülebilir ve iklim dostu yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

          TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için valiliklere gönderilen genelgenin ardından henüz bir bilgi paylaşımı gelmedi. Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılması durumunda haberimiz güncellenecektir.

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