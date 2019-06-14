Toplu Konut İdaresi (TOKİ),Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nde gelinen süreç (İhaleler, kuralar),Millet Bahçeleri, TOKİ faaliyetlerinin ekonomiye katkıları ve gelecek dönemdeki hedeflere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. bulut, "50 bin sosyal konut projesinde İstanbul'dan toplam 318 bin başvuru yapıldı. İstanbul için 6 bin 300 konutun kurası 26 Haziran'da başlıyor" dedi.

Habertürk'ten Cem Ali Çinkılıç'ın haberine göre TOKİ Başkanı Bulut'un açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

2023'e kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 250 bin sosyal konut hedefleri var. Bundan sonraki bütün projeler bu konseptte olacak. 50 bin sosyal konut projesinde başvurular 19 Nisan'da tamamlandı. Şimdiye kadar 15 bin 125 konutun kura çekimi tamamlandı. En çok başvuru İstanbul'da oldu. İstanbul'un kurası 26 Haziran'da başlayacak. İstanbul'da 4 bin konut Kayabahçe'de olmak üzere toplam 6 bin 300 kura çekilecek. Önümüzdeki süreçte İstanbul'da sosyal konut projesinde ağırlık vereceğiz.



KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 146 BİN KONUTUN İHALESİ GERÇEKLEŞTİ

Kentsel dönüşümde şimdiye kadar toplam 146 bin konutun ihalesi gerçekleşti. Bakanlığın açıkladığı her yıl 300 bin dönüşümün 30-40 bini TOKİ'nin yapılması isteniyor. 2019'da 32 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesi açıkladık. İstanbul'da ilk etapta 14 bin konut projemiz söz konusu. Kentsel dönüşümde ağırlık Esenler, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Kağıthane gibi ilçelerde olacak.

65 MİLLET BAHÇESİNDEN 13'ÜNÜNÜ İHALESİ DEVAM EDİYOR

TOKİ'nin gündeminde 65 millet bahçesi projesi var. 13 tanesinin ihalesi devam ediyor. Bu yıl 7 millet bahçesini daha bitirmeyi hedefliyoruz. TOKİ'nin yapacağı toplam 12 milyon metrekarelik millet bahçesi söz konusu.

BÜTÇEMİZ 16 MİLYAR TL



İlk beş ay için projelere yaptığımız ödeme 5 milyar lira. 2019 için toplam bütçemiz ise 16 milyar lira. 250 ait sektöre hitap ediyoruz. Uygulamalarımız önümüzdeki inşaat sezonunda işsizliğe önemli kaldı sağlayacak. 100-120 bin civarında istihdam katkımız olacak.

50 bin sosyal konut için maliyet 10 milyar liranın üstünde. 2020'de İstanbul için 5-10 bin arası bir sosyal konut daha öngörüyoruz.