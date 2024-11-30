Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2024 | TOKİ deprem konutu kura sonuçları açıklandı! TOKİ kura çekimi sonucu nasıl ve nereden sorgulanır?

        TOKİ kura sonuçları açıklandı! TOKİ deprem konutları kura sonuçları isim listesi sorgulama

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa illerinde inşa edilen 24 bin 559 yeni konut kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim ediliyor. AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayın ile takip edilebilecek kura çekiminin ardından, kura sonuçları isim listesi 30 Kasım Cumartesi günü e-Devlet üzerinde yer alan AFAD resmi internet sayfası üzerinden ilan edildi. Peki, "TOKİ deprem konut kura sonuçları açıklandı mı?" İşte 2024 TOKİ afet konutu kura sonucu nihai isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 17:02 Güncelleme: 03.12.2024 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Hayalet şehir Halep
        Hayalet şehir Halep
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Habertürk Anasayfa