TOKİ kura çekimi sonuçlarının açıklanacağı gün belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekim tarihini açıkladı. "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutların ilk kura 7 Kasım Pazartesi günü çekilecek, tüm kura çekimi ise 2023 yılı Mart ayında tamamlanmış olacak. İşte, TOKİ kura çekilişi tarihleri, kura çekimi yapılacak iller ve Bakan Kurum'un açıklaması...