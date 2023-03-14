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TOKİ İstabul Silivri - Selimpaşa kura tarihleri: TOKİ Silivri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstabul Silivri - Selimpaşa kura tarihleri: TOKİ Silivri kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Kura taviminin açıklanmasının ardından TOKİ İstanbul; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri, Selimpaşa kura sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. TOKİ İstabul Silivri, Selimpaşa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından isim listesi sorgulama işlemleri hız kazanacak. İşte 2023 TOKİ İstabul, Silivri, Selimpaşa kura sonucu sorgulama ekranı...

Giriş: 14.03.2023 - 00:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOKİ İstabul Silivri - Selimpaşa kura tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. TOKİ kura takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılırken, TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri netlik kazandı. TOKİ İstabul Silivri - Selimpaşa etabına başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi mercek altına aldı. Peki, "TOKİ Silivri - Selimpaşa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 TOKİ İstabul Silivri - Selimpaşa kura tarihleri...

  • TOKİ SİLİVRİ SELİMPAŞA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda yapılacak.

    Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

    Tuzla Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında Tuzla Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

     

  • İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

    16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

    30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

    30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

    1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

  • TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

  • TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

  • TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ KABUL EDİLENLER VE İPTAL EDİLENLER LİSTESİ

    TOKİ geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yeni bir duyuru yaptı. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak TOKİ konutları için çekilişe katılacak ve katılmayacak kişilerin listesi yayınlandı. TOKİ’nin istediği şartları oluşturan kişiler de Engelli, Emekli, Genç, Diğer (Normal), Şehit Yakını, Terör Malulü ve Gazi kategorisinden çekilişe katılabiliyor. İşte kabul edilenler ve reddedilenler…

  • TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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