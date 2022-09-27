Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ildeki 365 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı.
TOKİ'den alınan bilgiye göre, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, park ve dinlenme alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 36, 48 ve 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.
Muhammen bedeli 4 milyar 721 milyon 272 bin 46 lira olan yaklaşık 1 milyon 501 bin 219 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da bulunan 365 arsa açık artırmayla satılacak.
KDV'DEN MUAF SATILACAK
Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat, 36, 48 ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.
12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada, Çanakkale, Eskişehir, Van, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Uşak, Kayseri, Konya'da bulunan arsaların 13 Ekim 2022 Perşembe saat 10.30'daki açık artırmada ise Adana, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Kırıkkale, Manisa, Mersin ve Niğde'de bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.
Satışa sunulan arsalar arasında Adana Çukurova'da konut, Ankara Çankaya'da konut ve ticaret, Antalya'da konut ile ticaret, Aydın'da turizm tesis alanı, Elazığ'da konut-ticaret alanları bulunuyor.
İzmir'de satışa sunulan arsalar arasında sanayi, yerleşik konut alanı, küçük sanayi sitesi, tarım ve konut alanları da bulunuyor.
Ayrıca İstanbul Başakşehir'de konut ve ticaret alanları satışa sunuldu.
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