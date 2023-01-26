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TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 26 Ocak 2023 Bursa TOKİ kura çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Bursa kuraları canlı yayında çekiliyor! 26 Ocak Bursa TOKİ kura çekiliş sonuçları ekranı

Bursa TOKİ kura çekiliş sonuçları ile 2+1 ve 3+1 sosyal konutların hak sahipleri canlı yayın üzerinden belirleniyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine başvuruda bulunan adaylar, TOKİ Bursa kura çekimi canlı yayın izleme ekranını takip ediyor. İşte, 26 Ocak TOKİ Bursa kura çekimi canlı yayın ve çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş: 26.01.2023 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOKİ Bursa kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, tarihin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. 23 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başlayan Bursa TOKİ kura çekimi, 28 Ocak günü sona erecek. Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde toplamda 8 bin 650 2+1 ve 3+1 konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ Bursa kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden takip edilecek. İşte, 26 Ocak 2023 Bursa TOKİ kura çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi sorgulama ekranı...

  • TOKİ KURA TAKVİMİ

    18 - 21 Ocak 2023: Kocaeli

    18 - 22 Ocak 2023: Antalya

    22 Ocak 2023: Yalova

    23 - 24 Ocak 2023: Isparta

    23 - 28 Ocak 2023: Bursa 

    25 Ocak 2023: Burdur

    26 - 27 Ocak 2023: Denizli

  • TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    TOKİ Bursa kura çekimi 23 - 28 Ocak günleri arasında yapılacak. 8.650 konutun hak sahibinin belirleneceği Bursa TOKİ kura çekimi saat 10:00'da başlayacak.

  • BURSA KURA ÇEKİMİ İLLERE

    Büyükorhan Orhan Mahallesi: 96 konut

    Gürsu Dışkayaköyü Mahallesi: 360 konut

    Harmancık : 150 konut

    İnegöl Karalar Mahallesi: 480 konut

    Karacabey (Teknosab) Yenikaraağaç Mahallesi 3316 konut

  • Karacabey Taşlık Mahallesi: 1000 konut

    Keles : 140 konut

    Kestel Seymen Mahallesi: 750 konut

    Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi: 400 konut

    Nilüfer : 1400 konut

    Orhaneli : 268 konut

    Orhangazi Arapzade Mahallesi: 150 konut 

    Yenişehir Subaşı Mahallesi: 140 konut

  • BURSA TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    BURSA TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.

  • 4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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