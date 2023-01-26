TOKİ Bursa kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, tarihin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. 23 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başlayan Bursa TOKİ kura çekimi, 28 Ocak günü sona erecek. Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde toplamda 8 bin 650 2+1 ve 3+1 konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ Bursa kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden takip edilecek. İşte, 26 Ocak 2023 Bursa TOKİ kura çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi sorgulama ekranı...