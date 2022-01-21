TOKİ BAYBURT ÖDEME BİLGİLERİ

Bayburt ili Merkez ilçesi Şingah mahallesi'nde inşa edilen 2+1 konutların brüt alanı 76.82 metrekare, net alanı ise 59.35 metre kare olarak belirlendi. 2+1 konutların fiyatı 192 bin liradan başlayarak 295 bin liraya kadar devam ediyor.

Kura sonucu hak sahibi belirlenen konutların ödeme planlarında ilk olarak yüzde 12 oranında (23.041 TL - 35.429 TL) peşinat talep ediliyor. Ardından aylık 938 TL - 1.443 TL'den başlayan fiyatlarla taksit ödemeleri başlıyor.