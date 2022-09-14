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TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu! eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

TOKİ başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ Sosyal Konut başvurusunun 14 Eylül itibarıyla e-Devlet üzerinden başlayacağını duyurdu. Erdoğan, 250 bin konut ve 100 bin arsanın satışa sunulacağını ve emeklilere, gençlere, şehit ve Gazi yakınlarına özel kontenjan ayrıldığını da açıkladı. 3+1 ve 2+1 konut fiyatları, aylık taksitleri ve TOKİ başvuru şartları; kampanyaya katılmak isteyen orta ve dar gelirli aileler tarafından sorgulanıyor. İşte, 2022 TOKİ başvuru tarihleri, İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya Gaziantep 3+1 2+1 ev taksitleri…

14.09.2022 - 07:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ başvuruları için kritik gün geldi. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, orta ve dar gelirli aileleri; ödeme kolaylığı ve uygun taksitlerle ev sahibi yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Konut Projesinin açılış töreninde TOKİ başvuru tarihlerini açıklarken; gençlere, emeklilere, şehit ve gazi yakınlarına özel kontenjan ayrıldığını duyurdu. Son yılların en büyük Sosyal Konut Projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyenler “TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 3+1 ve 2+1 konut fiyatları, aylık taksitleri ve e-Devlet TOKİ başvuru ekranı….

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TOKİ UCUZ KONUT AÇIKLAMASI!

    Beştepe'de TOKİ sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımı. Ülkemizin her yerinde, yüz binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz.

    Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz 81 il ve tüm ilçelerimizde 2023-28 arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.
    Projemizin ve yapılacak konut/işyerlerinin ismini "İlk Evim, İlk İşyerim" olarak belirledik. Bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Çarpan etkisiyle 2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak bir projeyi paylaşıyoruz." ifadeleirini kullandı.

  • TOKİ BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI!

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

    BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi.

  • TOKİ SOSYAl KONUT BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

    Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

    T.C. vatandaşı olması,

    Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

    Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

    İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

    Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

    Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

    Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

  • TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliecek.

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