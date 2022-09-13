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TOKİ başvuru şartları belli oldu! 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları neler ve konut fiyatları ne kadar?

TOKİ başvuru şartları belli oldu! 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

TOKİ başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürerken, tarihin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa çıkarılıyor. Tarihin en büyük sosyal konut projesi ile TOKİ başvuru tarihleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte, 2022 TOKİ başvuru tarihleri ve şartları...

13.09.2022 - 07:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ başvuru şartları belli olurken milyonlarca vatandaşın gözü başvuru tarihlerine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvurularıyla ilgili detayların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.  uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen dar gelirli milyonlarca vatandaş "TOKİ başvuruları ne zaman, şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

  • CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ 

    13 Eylülde;

    - 250 BİN KONUT

    - 100 BİN ALTYAPILI KONUT ARSASI

    - 10 BİN SANAYİ SİTESİ

    Son 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildi. Ama ilk kez, tek seferde 250 bin konut yapılacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkanı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı verilecek.

  • - 250 bin konut, yaklaşık 362 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. Bu denli dev bir yatırımın çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağını öngörüyoruz. Halihazırda süre gelen kira ve konut fiyatlarındaki yüksekliğin düşürülmesi noktasında olumlu katkı sunacaktır. 

    - Bu kampanya en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak.

    - 250’den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak. 

    - Tüm bunların yanında sosyal konutlarımız, güvenli işyerlerimiz bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstlenecek, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayacak güçte ve donanımda inşa edilecektir. Projenin ilk etabıyla 1 milyonunun üzerinde insanımızı, sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşımış olacağız.

  • TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI!

    TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

    Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

    Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. 

    Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

  • BİR HANEDEN TEK BAŞVURU ŞARTI!

    Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

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