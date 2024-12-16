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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 51 ilde 607 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak? TOKi arsa satışı hangi illerde olacak, ödeme planı nasıl?

        TOKİ 51 ilde 607 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor: Arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak?

        TOKİ, 51 ilde toplam 607 arsayı satışa çıkarıyor. İki gün sürecek açık artırmada kişiler Ankara ve İstanbul'da yapılacak satışa çevrim içi olarak da katılım sağlayabilecek. Alıcıların istedikleri arsa için yüzde 25'lik kısmını peşin vermesi gerekecek. İşte, TOKİ arsa satışı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 10:02 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:02
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        • 1

          TOKİ, 51 ilde 607 arsayı satışa çıkarıyor. İki gün sürecek açık artırmada İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirler de yer alıyor. Alıcıların yüzde 25 peşinat vermesi gerekirken, açık artırmaya katılmak için katılım teminatı da ödemesi gerekiyor. Peki, TOKİ 607 arsa satışı nerede ve ne zaman? İşte, detaylar...

        • 2

          TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

          TOKİ arsa satışı iki gün sürecek. Tarihler ve il dağılımları şöyle;

          24 Aralık 2024 saat 10.30: Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.

        • 3

          25 Aralık 2024 saat 10.30: Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.

        • 4

          TOKİ ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

          Arsa satışı Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. Adresler şöyle;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

          Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

          Açık artırmaya çevrim içi katılım da sğalanabilecek.

        • 5

          TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

          TOKİ, arsa satışı kapsamında alıcılara yüzde 25 peşin kalanını ise 24 ay vade ödeyebilecekleri bir ödeme planı sunuyor.

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