TOKİ 50 İLDE 834 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

TOKİ, alıcılara iki ödeme planı sunuyor;

Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

Vadeli satışlarda, peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacaktır.