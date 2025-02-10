TOKİ 50 ilde 834 arsa satıyor! TOKİ arsa satışı ödeme seçenekleri neler?
TOKİ, 50 ilde 834 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 lira olan toplam 5 milyon 583 bin 278 metrekare büyüklüğündeki arsalar sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak ve ödeme seçenekleri neler? İşte, detaylar...
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TOKİ 50 ilde 834 arsayı satışa çıkarıyor. Alıcılara iki farklı ödeme seçeneğinin sunulduğu müzayede peşin ödemelere yüzde 15 indirim uygulanacak. Ankara ve İstanbul'da yapılacak satış kapsamında konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalar sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman?
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TOKİ 50 İLDE 834 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?
TOKİ, 834 arsayı 19-20-21 Şubat tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. Ankara ve İstanbul'da müzayede düzenlenecek; katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
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ARSALAR HANGİ İLDE YER ALIYOR?
Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş, Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı, Batman.
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TOKİ 50 İLDE 834 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
TOKİ, alıcılara iki ödeme planı sunuyor;
Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.
Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.
Vadeli satışlarda, peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacaktır.
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