TOKİ 47 ilde 369 gayrimenkulü satışa çıkarıyor! TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde 369 gayrimenkulü satıyor. Ankara ve İstanbul'da iki gün sürecek açık artırmada alıcılara peşin verme koşuluyla üç farklı ödeme planı sunuluyor. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...
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TOKİ, 47 ilde 369 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. 369 gayrimenkul; 151 konut ve 218 iş yerinden oluşuyor. Açık artırma yöntemiyle yapılacak satış iki gün sürecek ve alıcıların önceden katılım teminatı ödemesi gerekecek. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...
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TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
TOKİ, şu illerde gayrimenkul satacak;
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli
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TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
TOKİ, 369 gayrimenkul satışını açık artırma yöntemiyle 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. 16 Ekim'de 151 konut, 17 Ekim'de 218 iş yeri satılacak.
Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
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TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI
TOKİ, 369 gayrimenkul satışında alıcılara üç farklı ödeme planı sunuyor;
- Yüzde 15 peşinat 60 ay vade,
- Yüzde 15 peşinat 120 ay vade,
- Yüzde 25 peşinat 72 ay vade.