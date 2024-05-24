Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Giriş: 24.05.2024 - 19:16 Güncelleme: 24.05.2024 - 19:16
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan aramada 452 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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