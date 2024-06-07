Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Feci kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
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Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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Mecit Görel (46) idaresindeki otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Ekiplerin yaptığı kontrolde Rüşan Görel (57), Suzan Görel (55) ve Yeliz İlhan'ın (27) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Levent Görel (18) ve Ecrin İlhan (5) ise Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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