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        Haberler Gündem Güncel Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Feci kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:23 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:24
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          Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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          Mecit Görel (46) idaresindeki otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

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          Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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          Ekiplerin yaptığı kontrolde Rüşan Görel (57), Suzan Görel (55) ve Yeliz İlhan'ın (27) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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          Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Levent Görel (18) ve Ecrin İlhan (5) ise Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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          Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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