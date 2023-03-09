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Tokat'ta karşı şeride geçen otomobil, kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Tokat'ta, havalimanı kavşağında otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı

Giriş: 09.03.2023 - 21:30 | Güncelleme: ABONE OL
Tokat'ta karşı şeride geçen otomobil, kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Otomobil, kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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DHA

Kaza, saat 19.30 sıralarında Tokat-Turhal Karayolu üzerinde bulunan Söngüt köyü yakınlarındaki havalimanı kavşağında meydana geldi.

Tokat´tan Turhal ilçesine doğru seyir halinde olan Selahattin Çağlar (28) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Tokat yönüne seyir halindeki Murat Çınar'ın (37) kullandığı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Selahattin Çağlar kaza yerinde, otomobilde bulunan Mehmet Çağlar (30) ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü Murat Çınar, Mustafa Arduç (28) ve Merve Arduç (27) ile otomobildeki Muhlis Çağlar (58), yaralı olarak kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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