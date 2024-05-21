Tokat'ta kafa kafaya feci kaza
Tokat'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde virajı alamayan otomobilin refüjü aşıp birkaç metre havalanarak karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.
Tokat'ta, Çeçenistan Caddesi'nden Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı istikametine giden otomobil, virajı alamayarak karşı şeride geçip otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride ok gibi fırlayan otomobilin, karşı yönden gelen araca çarpması saniye saniye kaydedildi. Ayrıca, yolda yürüyen bir vatandaşın son anda kazadan yara almadan kurtulduğu görülüyor.
Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.