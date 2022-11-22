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Tokat Erbaa'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat Erbaa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Giriş: 22.11.2022 - 06:45 | Güncelleme: ABONE OL
Tokat Erbaa'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta ölümlü kaza
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İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa D-100 karayolu Değirmenli Köyü yakınlarında meydana geldi. S.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Çakmak çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edilen Çakmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün yaralı olarak atlattığı kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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