26’ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yeşil finans ekosisteminin masaya yatırıldığı Londra’daki İngiltere-Türkiye Yeşil Finans Konferansı, üst düzey kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi.
Yeşil finans konusunda en iyi örneklerin ele alındığı konferansta konuşan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, üretimden yatırıma oluşturdukları mobilite ekosisteminin doğası gereği sürdürülebilir olduğunu belirtti.
Karakaş, "Biz doğuştan yeşil ve sürdürülebilir bir markayız. Togg, sadece kullanılırken sıfır emisyonlu bir akıllı cihaz değil. Veriye dayalı iş modelimiz, bir teknoloji şirketi olarak geliştirdiğimiz mobilite çözümlerimiz, akıllı enerji ve akıllı yaşam çözümleri alanındaki yeniliklerimizle ördüğümüz ekosistem sürdürülebilirlik üzerinde yükseliyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sürdürülebilirlik konusunda fark yaratacak uygulamaları hayata geçirmek ve tüm ekosistemi bunun bir parçası haline getirmek için gerekli tüm adımları uluslararası standartlara uygun ve hatta standartların ötesinde olacak şekilde atıyoruz" dedi.
Karakaş, Togg’un sürdürülebilirlik stratejisini kullanıcıya değer yaratacak aksiyonlar etrafında şekillendirdiklerini vurgulayarak, "Kullanıcı odaklı yaklaşımımızı sürdürülebilirlik faaliyetlerimizde de benimsiyoruz. Böylelikle paydaşlarımızla birlikte ve paydaşlarımız için ortak değer yaratma anlayışını tüm süreçlerimizin odak noktasına yerleştirerek, bunun etrafında yapılandırıyoruz. Çevresel boyutta hem ürün hem süreç açısından karbon emisyonu, atık yönetimi ve geri dönüşüm, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile çevresel uyumluluk başlıkları ağırlık verdiğimiz konularımızın başında geliyor" bilgisini paylaştı.
Sosyal tarafta tüm paydaşlarla birlikte toplum için değer yaratmaya odaklandıklarını da kaydeden Karakaş, "Ürünlerimizin hem üretim hem kullanım aşamasında sağlık ve güvenlik açısından güvenilir olması da sürdürülebilirliğin çok önemli bir parçası. Gemlik tesisimizdeki boyahanemiz 5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen” salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi. Döngüsel ekonomi, ürünlerin geri dönüşümü, ‘ikincil ömürleri’ meselesinde batarya konusunun üzerinde de hassasiyetle duruyoruz" ifadelerini kullandı.
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