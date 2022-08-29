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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Smart_İX ve Etiya ile iş ortaklığı anlaşması imzaladığını duyurdu.

Smart_İX ile 'Akıllı Yaşam' hizmetlerinin güvenli, hızlı ve çevre dostu olmasının sağlanacağı, Etiya ile kullanıcılara sunulacak dijital platformun birlikte geliştirileceği aktarıldı.