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SON DAKİKA: TOGG fiyat listesi belli oluyor! 2023 Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadar olacak ve ne zaman satışa çıkacak?

TOGG fiyat listesi 2023: TOGG satış fiyatı ne kadar olacak?

Yerli otomobil TOGG'un satış tarihi ve fiyat listesi gündemdeki yerini aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz günlerde "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak" ifadelerini kullandı. Açıklamalar sonrasında TOGG fiyatı sorgulamaları hız kazandı. İşte merak edilen güncel bilgiler...

Giriş: 14.03.2023 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOGG fiyat listesi araştırmaları gündeme geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından yerli otomobil TOGG'un fiyatı yeniden gündeme geldi. Peki, Yerli otomobil TOGG fiyatları açıklandı mı, ne kadar? İşte, 2023 TOGG fiyat listesi ile ilgili ayrıntılar...

  • TOGG FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    TOGG fiyat listesi henüz belli olmadı. Fakat geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile elektrikli araçların matrah limitinin yükseltilmesiyle bazı modellerin fiyatı yeniden yüzde 10'luk ÖTV dilimine girdi ve düştü. Düzenlemenin, Togg’un satış fiyatını da etkilemesi bekleniyor.

    Edinilen bilgiye göre, TOGG'un fiyatının bugün açıklanması bekleniyor.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TOGG FİYATI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında TOGG fiyatına ilişkin, "Fiyatı şimdiden hemen sormaya başladılar. Gemlik Kampüsü açılışında net bir cevap vermiştim. TOGG satışa sunulduğunda rekabetçi olacak.

    Kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edebilecek. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp ona göre adımımızı atacağız. A'dan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız." ifadelerini kullandı.

  • TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yerli otomobil Togg'un yollara çıkacağı tarih hakkında konuştu.

    MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kacır, "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız. Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak" dedi.

  • TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

    Elektrikli araçların matrah limitinin yükseltilmesiyle bazı modellerin fiyatı yeniden yüzde 10’luk ÖTV dilimine girdi ve düştü. Düzenleme, Togg’un satış fiyatını da belirleyecek.

  • Arkadan itişli ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacağı duyurulan Togg’un 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonunun yüzde 10’luk ÖTV dilimine girmesi bekleniyor.

    Dört tekerlekten çekişli 320 kW güce sahip Togg C-SUV için uygulanacak ÖTV oranı ise yüzde 50 olabilir. Togg’un 160 kW güce sahip versiyonunun fiyatının yaklaşık 1 milyon 100 bin TL ila 1 milyon 300 bin TL arasında olabileceği belirtiliyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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